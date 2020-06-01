2020-06-01T11:33:05+03:00
Происшествия

В Твери трехлетняя девочка выпала из окна многоквартирного дома

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверкуСледователи проводят проверкуФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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ЧП произошло вечером, 31 мая, в многоквартирном доме на улице Орджоникидзе в Твери. Сообщение о происшествии поступило в СУ СК РФ по Тверской области.

Трехлетняя девочка находясь дома с матерью, играла одна в своей комнате, залезла на подоконник, и, облокотившись на москитную сетку, выпала из открытого окна.

- После падения ребенка госпитализировали в больницу, где и находится по настоящее время, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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