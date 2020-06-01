В Тверской области "пятнашка" вылетела в кювет, пострадал водитель

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:56:57+03:00

В Тверской области легковушка вылетела в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

С травмами он госпитализирован

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 31 мая, на 31-м км автодороги Спирово-Козлово-Ососье, Спировского района, Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 59-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", ехал со стороны деревни Ососье в направлении села Козлово, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал кювет.

В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU