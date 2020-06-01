В Тверской области "пятнашка" вылетела в кювет, пострадал водитель
С травмами он госпитализирован
В Тверской области легковушка вылетела в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 31 мая, на 31-м км автодороги Спирово-Козлово-Ососье, Спировского района, Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 59-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", ехал со стороны деревни Ососье в направлении села Козлово, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал кювет.
В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU