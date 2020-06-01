2020-06-01T10:50:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области после коронавируса из больниц выписались более тысячи человек

На лечении остается 541 пациент
Ольга ТРОФИМОВА
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Статистика заболеваемости коронавирусом обновляется ежедневно Фото: ПТОСтатистика заболеваемости коронавирусом обновляется ежедневно Фото: ПТО
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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 46 человек. Общее количество зараженных на 1 июня составило - 1650. После заболевания выздоровели 1087 человек (+4 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

541 пациент (+42 за сутки) остается под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, смертельных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. С начала пандемии скончались 22 человека. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

По стране зафиксировано 9035 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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