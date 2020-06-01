2020-06-01T09:45:19+03:00
Происшествия

В Твери полицейские "накрыли" наркопритон

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области полицейские накрыли наркопритонВ Тверской области полицейские накрыли наркопритонФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Твери сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с тверскими коллегами выявили наркопритон, организованный в одном из домов на Мигаловской набережной.

Установлено, что 38-летний безработный мужчина - владелец квартиры - периодически за вознаграждение предоставлял свое жилье наркозависимым гражданам для употребления наркотиков.

- На момент визита полицейских хозяин квартиры и его гости находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейскими изъяты флаконы и шприцы с остатками наркотического средства, а также другие предметы с остатками вещества, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 232 УК РФ. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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