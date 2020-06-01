В Тверской области пьяный мотоциклист опрокинулся в кювет
Пострадавший госпитализирован
В ДТП с мотоциклом пострадали двое Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 16:00 дня 31 мая на улице Молодёжная в деревне Пень Кувшиновского района.
В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что 27-летний водитель, управляя мотоциклом "Хонда СВR 600" в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь из Торжка в направлении села Есеновичи Вышневолоцкогогородского округа, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир, находящийся без мотошлема, с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU