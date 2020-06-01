Полиция предупреждает жителей Тверской области о поддельном сайте "Госуслуг"
УМВД России по Тверской области сообщает, что в последнее время в сети интернет часто появляются сообщения "вам положена выплата", по ссылке пользователи попадают на сайты-двойники различных ведомств. В том числе и на поддельный сайт "Госуслуг".
- Следуя указаниям на сайте, пользователь добровольно сообщает свои банковские реквизиты, пароли, пин-коды и другую информацию, которую впоследствии злоумышленники используют для кражи денег со счета жертвы, - предупреждают в УМВД России по Тверской области.
Получение социальных выплат и компенсаций возможно только через официальный портал предоставления государственных услуг.
- Не переходите по тем ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах или социальных сетях даже ваши знакомые, так как их аккаунты могут быть в этот момент взломаны, - предостерегают в полиции.
Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию по телефону "02", с сотового телефона "102".
ИСТОЧНИК KP.RU