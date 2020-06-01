Полиция предупреждает жителей Тверской области о поддельном сайте "Госуслуг"

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:10:25+03:00

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УМВД России по Тверской области сообщает, что в последнее время в сети интернет часто появляются сообщения "вам положена выплата", по ссылке пользователи попадают на сайты-двойники различных ведомств. В том числе и на поддельный сайт "Госуслуг".

- Следуя указаниям на сайте, пользователь добровольно сообщает свои банковские реквизиты, пароли, пин-коды и другую информацию, которую впоследствии злоумышленники используют для кражи денег со счета жертвы, - предупреждают в УМВД России по Тверской области.

Получение социальных выплат и компенсаций возможно только через официальный портал предоставления государственных услуг.

- Не переходите по тем ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах или социальных сетях даже ваши знакомые, так как их аккаунты могут быть в этот момент взломаны, - предостерегают в полиции.

Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию по телефону "02", с сотового телефона "102".

ИСТОЧНИК KP.RU