Потенцильный квартиросъемщик обманул жителя Твери

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:58:13+03:00

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В полицию обратился 67-летний житель Твери и рассказал, что стал жертвой мошенников.

Потерпевший рассказал, что на сайте бесплатных объявлений разместил информацию о сдаче квартиры. Пенсионеру в личные сообщения ответил неизвестный и сообщил, что желает снять жилплощадь, проживая в другом городе. Потенциальный квартиросъемщик предложил залог за аренду, потерпевший согласился. Ни о чем не подозревая, пенсионер проследовал к банкомату, сделал все как велел звонивший и лишился 40 тысяч рублей с банковской карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигуранта ищут.

Полицейские призывают граждан не поддаваться панике и ни в коем случае не сообщать незнакомым лицам свои персональные данные и данные банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU