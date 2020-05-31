Под Тверью пропал мужчина с татуировкой в виде кота
Силаков Тимофей Андреевич 1996 года рождения пропал в Калининском районе. Об этом 30 мая сообщил Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд (ВПСО) «Сова».
22 мая 2020 года мужчина ушёл из дома в Васильевском Мхе и пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 193 сантиметра, худощавый, с темными короткими волосами, серо-голубыми глазами и небольшой бородой.
Особые приметы: на левом предплечье цветная татуировка в виде кота, на левой голени татуировка в виде пачки сигарет. Одет в темно-синюю куртку с зелеными буквами, черную кофту, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и вязаную кепку.
Всех, кто что либо знает о пропавшем, просят звонить по телефону 8 (920)166-05-57.
ИСТОЧНИК KP.RU