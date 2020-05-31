2020-05-31T09:51:54+03:00
Общество

Под Тверью пропал мужчина с татуировкой в виде кота

Особые приметы у пропавшего мужчины - татуировки в виде кота и пачки сигарет
Алина ПЕТРОВА
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Под Тверью пропал мужчина с татуировкой в форме кота.Под Тверью пропал мужчина с татуировкой в форме кота.
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Силаков Тимофей Андреевич 1996 года рождения пропал в Калининском районе. Об этом 30 мая сообщил Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд (ВПСО) «Сова».

22 мая 2020 года мужчина ушёл из дома в Васильевском Мхе и пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 193 сантиметра, худощавый, с темными короткими волосами, серо-голубыми глазами и небольшой бородой.

Особые приметы: на левом предплечье цветная татуировка в виде кота, на левой голени татуировка в виде пачки сигарет. Одет в темно-синюю куртку с зелеными буквами, черную кофту, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и вязаную кепку.

Всех, кто что либо знает о пропавшем, просят звонить по телефону 8 (920)166-05-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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