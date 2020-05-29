В Твери новый Дворец бракосочетаний будет открыт в этом году

29 Май 2020 2020-05-29T08:57:31+03:00

Губернатор заверил, что до осени проект будет успешно завершен. Фото: ПТО

Так сказал губернатор в прямом телеэфире

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28 мая в телеэфире губернатор Игорь Руденя сообщил, что реконструкция старого здания автовокзала в Свободном переулке в Твери под новый Дворец бракосочетаний будет завершена в этом году.

- В этом году наш ЗАГС готовится к открытию. В целом до осени планируем успешно завершить проект, - сказал Игорь Руденя.

Помимо здания планируется преобразить и площадь перед ним. там проведут благоустройство и установят интересные скульптуры.

На первом этаже Дворца будет три зала для церемоний бракосочетания. Еще один зал для других торжественных мероприятий (например, для регистраций новорожденных) обустраивается и на втором этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU