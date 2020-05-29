В Твери новый Дворец бракосочетаний будет открыт в этом году
28 мая в телеэфире губернатор Игорь Руденя сообщил, что реконструкция старого здания автовокзала в Свободном переулке в Твери под новый Дворец бракосочетаний будет завершена в этом году.
- В этом году наш ЗАГС готовится к открытию. В целом до осени планируем успешно завершить проект, - сказал Игорь Руденя.
Помимо здания планируется преобразить и площадь перед ним. там проведут благоустройство и установят интересные скульптуры.
На первом этаже Дворца будет три зала для церемоний бракосочетания. Еще один зал для других торжественных мероприятий (например, для регистраций новорожденных) обустраивается и на втором этаже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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