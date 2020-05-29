Случайный знакомый обокрал жителя Твери
Злоумышленник задержан
В Твери задержали грабителяФото: Валерий РОМАНОВ
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В Центральный отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 41-летний местный житель. Мужчина рассказал, что выпивал с малознакомым мужчиной, последний без применения силы забрал у него деньги и скрылся.
Полицейские опросили потерпевшего, составили ориентировку с приметами грабителя, установили возможных свидетелей произошедшего.
В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Твери. Фигурант сознался в содеянном. Похищенное изъято и передано владельцу.
По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU