Случайный знакомый обокрал жителя Твери

29 Май 2020 2020-05-29T08:52:25+03:00

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В Центральный отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 41-летний местный житель. Мужчина рассказал, что выпивал с малознакомым мужчиной, последний без применения силы забрал у него деньги и скрылся.

Полицейские опросили потерпевшего, составили ориентировку с приметами грабителя, установили возможных свидетелей произошедшего.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Твери. Фигурант сознался в содеянном. Похищенное изъято и передано владельцу.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU