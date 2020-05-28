Работодателям Тверской области напоминают об обязательных больничных для сотрудников старше 65 лет

28 Май 2020 2020-05-28T13:18:29+03:00

Работникам в возрасте от 65 лет необходимо сообщить по месту работы о своем намерении получить электронный больничный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники 65+ сегодня могут работать "на удалёнке" или должны находиться на больничном

Изменить размер текста: A A

Работающим пенсионерам Тверской области (в возрасте 65 лет и старше) положен больничный с 12 по 29 мая 2020 года, сообщает Тверское отделение Фонда соцстрахования. Это оговаривается Постановлением Правительства от 15.05.2020 № 683.

Ранее больничные листки для таких работающих пенсионеров уже оформлялись дважды – с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля.

Листок нетрудоспособности оформят в электронном виде, дистанционно. Идти в поликлинику для этого не нужно, подчёркивают в Фонде.

Работникам в возрасте от 65 лет необходимо сообщить по месту работы о своем намерении получить электронный больничный. Это можно сделать любым дистанционным способом: по телефону, СМС, электронной почте и так далее.

Работодатели, в свою очередь, обязаны направить в Тверское отделение Фонда соцстраха сведения по имеющимся у них работникам в возрасте 65 лет и старше для назначения им пособия по нетрудоспособности.

В случае непредоставления таких сведений, работодатель обязан письменно объяснить причины. Это может быть, например: нахождение работников в отпуске, на дистанционной работе, на больничном по другому заболеванию. Электронная почта Тверского отделения Фонда соцстрахования: 17@ro69.fss.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU