Двух конокрадов задержали полицейские в Тверской области
В полицию обратился руководитель одной из ферм в деревне Игнатово Кашинского района Тверской области. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные похитили из загона трех лошадей. Сумма ущерба составила 600 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В ходе розыска была получена информация о причастности к совершению данного преступления двух жителей Конаковского района 1951 и 1959 годов рождения, оба ранее привлекались к уголовной ответственности.
По горячим следам подозреваемых задержали возле деревни Верхняя Троица и доставили в полицию. Похищенных лошадей вернули на ферму.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU