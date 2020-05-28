2020-05-28T13:12:24+03:00
Происшествия

Двух конокрадов задержали полицейские в Тверской области

Ущерб составил 600 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Двух конокрадов задержали в Тверской областиДвух конокрадов задержали в Тверской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию обратился руководитель одной из ферм в деревне Игнатово Кашинского района Тверской области. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные похитили из загона трех лошадей. Сумма ущерба составила 600 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе розыска была получена информация о причастности к совершению данного преступления двух жителей Конаковского района 1951 и 1959 годов рождения, оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

По горячим следам подозреваемых задержали возле деревни Верхняя Троица и доставили в полицию. Похищенных лошадей вернули на ферму.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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