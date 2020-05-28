2020-05-28T12:20:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Пенсионерам Тверской области продлили переход на карту "Мир"

Отсрочка связана с необходимостью соблюдать самоизоляцию
Виктория ТУШКОВА
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Тверские пенсионеры могут оформить карту "МИР" до 1 октября 2020 года.Тверские пенсионеры могут оформить карту "МИР" до 1 октября 2020 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Переход на карту "Мир"для пенсионеров продлён до 1 октября 2020 года, об этом сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ. Отсрочка связана с эпидемической ситуацией, в которой пожилым людям не рекомендовано посещать публичные месте из-за риска заражения коронавирусом.

Напомним, пенсионерам, пенсия которым назначена после 1 июля 2017 года, и которые изъявили желание получать её на карту, должна быть выдана карта национальной платёжной системы «Мир» (назависимо от банка, в котором открыт счёт).

Процесс перехода на карту «Мир» для перечисления на неё пенсий должен был завершиться к 1 июля 2020 года. На настоящий момент по данным ПФР, большинство тверских пенсионеров уже пользуются картой этой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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