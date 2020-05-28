В Тверской области руководство предприятия задолжало работникам более 300 тысяч рублей
Нарушение трудового законодательства в отношении 30 работников допустило ООО "Механический завод "Калязинский". Установлено, что руководство предприятия задолжало сотрудникам более 300 тысяч рублей по заработной плате.
В связи с выявленными нарушениями в отношении генерального директора прокуратурой Калязинского района возбуждено дело об административном правонарушении, которое в настоящее время не рассмотрено.
Должностному лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.
Таке прокуратурой в суд направлены 30 заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности с работодателя, которые рассмотрены и удовлетворены.
Задолженность погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU