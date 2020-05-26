Подозреваемого в дачной краже задержали полицейские в Твери
С заявлениемто краже в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 38-летняя местная жительница.
Сотрудники полиции выяснили, что имущество пропало из летней дачи заявительницы.
В результате следственных действий установлено, что злоумышленник взломал замок, проник в дом и похитил бытовую технику и садовый инвентарь. Сумма ущерба составила порядка 20 000 рублей.
Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий 35-летний житель Калининского района.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU