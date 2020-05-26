2020-05-26T16:12:05+03:00
Происшествия

Подозреваемого в дачной краже задержали полицейские в Твери

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали дачного вораПолицейские задержали дачного вораФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С заявлениемто краже в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 38-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции выяснили, что имущество пропало из летней дачи заявительницы.

В результате следственных действий установлено, что злоумышленник взломал замок, проник в дом и похитил бытовую технику и садовый инвентарь. Сумма ущерба составила порядка 20 000 рублей.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий 35-летний житель Калининского района.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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