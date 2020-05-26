2020-05-26T15:01:39+03:00
Общество

В Твери ветеран войны с помощью прокуратуры смогла добиться улучшения жилищных условий

Женщине выдан сертификат на приобретение жилого помещения
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура защитила права ветерана Фото: архив "КП"Прокуратура защитила права ветерана Фото: архив "КП"
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В Твери прокуратура помогла инвалиду-ветерану Великой Отечественной войны добиться восстановления жилищных прав.

Установлено, что женщина стоит на учете на получение жилья, по причине того, что ее жилое помещение не приспособлено для нужд инвалида. Об этом есть соответствующее заключение Муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в жилых домах, которое направлено в Минсоцзащиты для принятия мер.

Однако решение принято не было.

В целях защиты прав женщины прокуратурой области внесено представление об устранении нарушений закона в Министерство социальной защиты населения Тверской области.

В результате ветерану выдано свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения на сумму свыше 1 млн. 400 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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