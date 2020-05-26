Бегавший по Твери лосёнок вернулся в лес

26 Май 2020 2020-05-26T14:49:55+03:00

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Днем 25 мая жители Твери заметили в черте города лосёнка. Перепуганное животное в страхе металось по улицам. О нахождении дикого дивотного в городе жители сообщили в МЧС.

- Целый день животное никак не хотело покидать город. Чтобы отогнать лося в естественную среду обитания и не допустить его гибели, инспекторы Государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области совместно с сотрудниками полиции и МЧС целый день отслеживали перемещение лося, - сообщает Минприроды.

В итоге лосенка оттеснили в лесной массив в районе гипермаркета "Лента". Позже было зафиксировано, что животное убежало в лес за пределы Твери.

В центре Твери бегал лось .

ИСТОЧНИК KP.RU