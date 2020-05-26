2020-05-26T14:33:25+03:00
Происшествия

В Конаково Тверской области 18-летний парень убил подростка

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержали "по горячим следам"Подозреваемого задержали "по горячим следам"Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Преступление было совершено 25 мая на улице Энергетиков в Конаково Тверской области. По версии следствия, ночью, 18-летний местный житель во дворе одного из домов поссорился с незнакомым 17-летним юношей и ударил его кулаком по голове.

От полученной травмы потерпевший скончался в реанимации больницы. Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Благодаря оперативной работе следователей СКР и сотрудников регионального УМВД, злоумышленник был задержан "по горячим следам". Решается вопрос о заключении его под стражу.

- По данному уголовному делу допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время следователем планируется предъявление фигуранту обвинения в совершении инкриминируемого деяния, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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