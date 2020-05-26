В Тверской области водитель "ВАЗа" потерял сознание и врезался в столб

26 Май 2020 2020-05-26T13:12:09+03:00

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Авария произошла днем, 26 мая, на 160-м км автодороги М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что во время движения водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2104", потерял сознание и врезался в мачту освещения.

В результате столкновения пострадал водитель. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU