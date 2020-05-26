26 Май 2020 2020-05-26T13:37:58+03:00

Черники в тверских лесах в этом году говорят будет много, если погода не подведет. Фото: Николай Романенко

Изменить размер текста: A A

26 мая по количеству комаров в Тверской области судили об урожае ягод и грибов летом этого года.

Согласно народному календарю, называли Лукерьей-Комарницей и считали, что с этого дня просыпаются все комары и мошки. Согласно поверью, полагали, что их весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит на южные моря.

Кстати, по количеству комаров судили об урожае ягод. Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». .

Что касается первого, ягод, то уже сейчас говорят, что черники в тверских лесах в этом году будет много, о чем горят щедро усыпанные кустарники.

- Ура! В этом году будет очень и очень много черники, все кусты усыпаны - подписал свое фото в соцсетях тверичанин Николай Романенко.

ИСТОЧНИК KP.RU