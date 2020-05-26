В Твери сирота через прокуратуру отстоял права на получение жилья
В прокуратуру Заволжского района Твери обратился 20-летний местный житель. Молодой человек, являясь сиротой (мать лишена родительских прав, отец юридически отсутствует), имеет право на получение жилья по договору социального найма.
Юноша окончил школу, но вынужден проживать у родственников, потому что положенное жилье ему не было предоставлено.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации г.Твери обеспечить сироту жилым помещением за счет средств бюджета Тверской области.
Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU