2020-05-26T13:06:30+03:00
Общество

В Твери сирота через прокуратуру отстоял права на получение жилья

Решение суда находится на контроле надзорного органа
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура отстояла права сироты Фото: архив "КП"Прокуратура отстояла права сироты Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Заволжского района Твери обратился 20-летний местный житель. Молодой человек, являясь сиротой (мать лишена родительских прав, отец юридически отсутствует), имеет право на получение жилья по договору социального найма.

Юноша окончил школу, но вынужден проживать у родственников, потому что положенное жилье ему не было предоставлено.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации г.Твери обеспечить сироту жилым помещением за счет средств бюджета Тверской области.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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