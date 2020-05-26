В Твери сирота через прокуратуру отстоял права на получение жилья

26 Май 2020 2020-05-26T13:06:30+03:00

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В прокуратуру Заволжского района Твери обратился 20-летний местный житель. Молодой человек, являясь сиротой (мать лишена родительских прав, отец юридически отсутствует), имеет право на получение жилья по договору социального найма.

Юноша окончил школу, но вынужден проживать у родственников, потому что положенное жилье ему не было предоставлено.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации г.Твери обеспечить сироту жилым помещением за счет средств бюджета Тверской области.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU