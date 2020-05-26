Многодетная семья из Твери получила награду от президента России

26 Май 2020 2020-05-26T12:43:14+03:00

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Указ «О награждении государственными наградами» подписан президентом России Владимиром Путиным. Среди тех, кто попал в список отмеченных госнаградами граждан, оказались и многодетные супруги Алексей и Эвелина Новиковы из Твери. Они удостоены медали ордена «Родительская слава».

Свои поздравления с наградой Новиковым уже передал губернатор Игорь Руденя.

- Вы создали большую и крепкую семью, продолжив многовековые традиции, которыми всегда гордилась тверская земля и наша великая страна. Искренне благодарю вас за родительский труд и пример, который вы подаете молодым семьям Тверской области, - сказано в телеграмме от Игоря Рудени.

Алексей и Эвелина Новиковы воспитывают пятерых детей: двух дочек и трех сыновей.

Отец семейства имеет не совсем обычную для нынешнего времени профессию - он кузнец. Работы Алексея можно найти в Тверских и подмосковных храмах.

Его супруга с 2016 года является членом Тверской региональной общественной организации «Совет многодетных семей». А в 2011-2013 годах Эвелина с детьми создала семейный народный ансамбль «Метелица».

15 июня 2019 года семья Новиковых награждена медалью «За любовь и верность». В 2014-м была лауреатом областного конкурса «Семья года».

ИСТОЧНИК KP.RU