2020-05-26T12:43:14+03:00
Общество

Многодетная семья из Твери получила награду от президента России

Супруги удостоены медали ордена «Родительская слава»
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Дружная семья Новиковых. Фото: ПТОДружная семья Новиковых. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Указ «О награждении государственными наградами» подписан президентом России Владимиром Путиным. Среди тех, кто попал в список отмеченных госнаградами граждан, оказались и многодетные супруги Алексей и Эвелина Новиковы из Твери. Они удостоены медали ордена «Родительская слава».

Свои поздравления с наградой Новиковым уже передал губернатор Игорь Руденя.

- Вы создали большую и крепкую семью, продолжив многовековые традиции, которыми всегда гордилась тверская земля и наша великая страна. Искренне благодарю вас за родительский труд и пример, который вы подаете молодым семьям Тверской области, - сказано в телеграмме от Игоря Рудени.

Алексей и Эвелина Новиковы воспитывают пятерых детей: двух дочек и трех сыновей.

Отец семейства имеет не совсем обычную для нынешнего времени профессию - он кузнец. Работы Алексея можно найти в Тверских и подмосковных храмах.

Его супруга с 2016 года является членом Тверской региональной общественной организации «Совет многодетных семей». А в 2011-2013 годах Эвелина с детьми создала семейный народный ансамбль «Метелица».

15 июня 2019 года семья Новиковых награждена медалью «За любовь и верность». В 2014-м была лауреатом областного конкурса «Семья года».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области выросло поголовье свиней
В Храме Рождества Христова в Твери женщина вскрыла раку с мощами и украла пожертвования прихожан
Под Тверью поля собственника заросли борщевиком
Подозреваемого в дачной краже задержали полицейские в Твери
В Твери ветеран войны с помощью прокуратуры смогла добиться улучшения жилищных условий
Бегавший по Твери лосёнок вернулся в лес
В Конаково Тверской области 18-летний парень убил подростка
26 мая по количеству комаров в Тверской области судили об урожае ягод
В Тверской области водитель "ВАЗа" потерял сознание и врезался в столб
В Твери сирота через прокуратуру отстоял права на получение жилья
Многодетная семья из Твери получила награду от президента России
Заём на 7 млн. рублей предоставлен типографскому предприятию в Твери
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 462 пациента с коронавирусом
За выходные на дорогах Тверской области остановили 75 пьяных водителей
В Тверской области двое мошенников обманывали доверчивых жителей
Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно уйти на пенсию
Два автомобиля столкнулись на улице Хромова в Твери
По улицам Твери бегал перепуганный лосенок
В Тверской области последний звонок для одиннадцатиклассников прозвенит онлайн
В Тверской области бешеная собака укусила хозяйку
Замглавы администрации Твери Денис Черных рассказал, почему на Московском шоссе меняют схему движения
8-летний ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу в Тверской области
В Твери и Конаково очистные сооружения на Волге модернизируют