Заём на 7 млн. рублей предоставлен типографскому предприятию в Твери

26 Май 2020 2020-05-26T12:14:36+03:00

На этом производстве сегодня побывал губернатор

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26 мая отмечается День российского предпринимательства. Губернатор Игорь Руденя этот день решил символично начать с посещения предприятия. Выбор главы региона пал на типографское производство ООО «Люксупак», специализирующееся на выпуске картонной упаковке и оказании полиграфических услуг.

Именно этому предприятию недавно был одобрен льготный заем областного Фонда развития промышленности по программе «Оборотный капитал» на 7 млн рублей.

Игорь Руденя детально осмотрел цеха, вник в процесс производства.

- В первую очередь хочу поздравить всех предпринимателей с праздником - Днем российского предпринимательства. Данное предприятие является ярким представителем сегмента среднего и малого бизнеса. Производства такого формата имеют колоссальные технологические возможности, - сказал Игорь Руденя журналистам после посещения производства.

Губернатор также обратил внимание, что благодаря федеральным и региональным мерам поддержки на предприятии не просто сохранен рабочий коллектив, но даже на 20% расширен штат сотрудников.

Всего сейчас на предприятии трудится 130 человек. Специалисты соблюдают все необходимые сейчас санитарные нормы - носят маски, обрабатывают руки антисептиком и т.д.

На предприятии изготовляют разного вида картонную и бумажную упаковку. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU