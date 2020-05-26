В Тверской области под наблюдением медиков остаются 462 пациента с коронавирусом

26 Май 2020 2020-05-26T10:51:31+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки выявлено 15 новых заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных на 25 мая составило 1378 человек. После заболевания выздоровели 899 человек (+31 за минувшие сутки).

462 пациентов (-16 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 17 человек (0 за минувшие сутки). Все они имели хронические заболевания.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 487 случая, далее идут Кимры - 353 и Конаковский район - 155.

По стране зафиксировано 8915 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU