2020-05-25T18:59:20+03:00
Происшествия

Спустя 18 лет после преступления в Тверской области был задержан убийца несовершеннолетней

Решается вопрос об избрании меры пресечения
Ирина ТАРАСОВА
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Раскрытие данного преступления представляло особую сложностьРаскрытие данного преступления представляло особую сложностьФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Тверской области поставлена точка в расследовании громкого преступления, совершенного еще в 2002 году. На днях был задержан мужчина, обвиняемый в убийстве несовершеннолетней девушки.

В ходе расследования, которое не прекращалось все 18 лет и возобновилось в мае 2020 года, следователями было установлено, что 15 октября 2002 года ранее судимый, на тот момент 29-летний, мужчина заметил девушку, которая выходила из автобуса у поворота на деревню Присеки Бежецкого района. Предложил подвезти, та согласилась. Однако до места назначения не довез, изнасиловал у деревни Лаптиха, а затем, чтобы та не обратилась в полицию, задушил ее. Перед тем, как скрыться, убийца забрал с собой кулон с цепочкой и куртку убитой, а ее сумку выкинул у ручья рядом с деревней Малое Городище Бежецкого района.

В СУ СК России по Тверской области уточняют, что раскрытие данного преступления, представляло особую сложность в расследовании за давностью событий, отсутствием свидетелей и недостаточностью улик на первом этапе. За эти годы отрабатывались различные версии: о совершении убийства родственниками или знакомыми потерпевшей, ранее судимыми или наркозависимыми. В итоге выйти на подозреваемого удалось, благодаря тесной работе следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с сотрудниками областных УМВД и УФСИН России. Для этого в ГУ криминалистики СК России была проведена генетическая судебная экспертиза, которая и позволила определить генотип мужчины, а затем и его личность.

- В настоящее время задержанному, ранее неоднократно судимому в том числе за преступления сексуального характера, предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней, сопряженном с изнасилованием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - комментируют в СУ СК России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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