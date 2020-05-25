2020-05-25T18:35:21+03:00
Общество

Тверской Росреестр рассказал о семнадцати мошеннических сайтах-двойниках

Они обманывают людей, желающих получить информацию о недвижимости
Виктория ТУШКОВА
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Сообщите, если стали жертвами мошенников.Сообщите, если стали жертвами мошенников.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Специалисты Управления Росреестра по Тверской области выявили семнадцать сайтов-двойников Росреестра и Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Такие сайты заявляют, что действуют от лица этих ведомств и часто имеют схожие с официальными сайтами символику и названия. Пользователи, не распознав мошенников, перечисляют им деньги за необходимую информацию, но не получают её.

Управление Росреестра по Тверской области напоминает: только сайты rosreestr.ru и kadastr.ru являются единственными официальными сайтами Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, и только на них можно получить достоверную информацию о недвижимости.

- Если кто-то уже обращался к сайтам-двойникам и, возможно, понёс материальные потери, просим сообщить об этом в Управление по электронной почте – 69_upr@rosreestr.ru, желательно с указанием ссылки на такой сайт, - объявил замруководителя регионального Управления Росреестра Фёдор Гришин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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