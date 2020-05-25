В Тверской области отремонтируют 13 ДК
В регионе в этом году запланированы ремонты в 13 домах культуры, а для 70 ДК приобретут оборудование. необходимое оборудование. На это заложено более 35,4 млн рублей: 29,7 млн рублей - федеральные средства, 5,6 млн рублей – доля софинансирования области.
Учреждения культуры должны быть модернизированы, считает губернатор Игорь Руденя.
Различные ремонты проведут в Академическом, Садовом и Есеновическом ДК Вышневолоцкого городского округа, а также в его РДК. Также обновят Мошенский и Сиговский ДК, Дворец культуры «Юбилейный» в Осташковском городском округе, культурно-досуговый центр «Щербинский» Калининского района, Краснохолмский Дом народного творчества, Дворец культуры им В.И. Ленина в Лихославле и районные дома культуры Молокова, Старицы и Фирова.
Оборудование закупят для домов культуры в 27 муниципалитетах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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