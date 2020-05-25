Зам главного судебного пристава Тверской области даст консультации по телефону
В связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу, тверские судебные приставы продолжают вести личный приём по телефону, сообщает Управление ФССП по Тверской области.
Со вторника по четверг в Управлении работает горячая линия. Звонки специалисты принимают с 14:00 до 18:00 по телефону 8 (4822) 55-92-20.
Во вторник, 26 мая и в четверг, 28 мая, консультации будет давать заместитель руководителя регионального Управления Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Тверской области Ирина Евгеньевна Марченко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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