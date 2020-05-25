2020-05-25T17:47:17+03:00
Общество

Зам главного судебного пристава Тверской области даст консультации по телефону

Личный приём граждан приставами пока ограничен
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Со вторника по четверг в Управлении ФССП работает горячая линия.Со вторника по четверг в Управлении ФССП работает горячая линия.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу, тверские судебные приставы продолжают вести личный приём по телефону, сообщает Управление ФССП по Тверской области.

Со вторника по четверг в Управлении работает горячая линия. Звонки специалисты принимают с 14:00 до 18:00 по телефону 8 (4822) 55-92-20.

Во вторник, 26 мая и в четверг, 28 мая, консультации будет давать заместитель руководителя регионального Управления Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Тверской области Ирина Евгеньевна Марченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери приступили к реконструкции очистных сооружений
Спустя 18 лет после преступления в Тверской области был задержан убийца несовершеннолетней
Тверской Росреестр рассказал о семнадцати мошеннических сайтах-двойниках
В Тверской области тесты на коронавирус сдали более 55000 человек
В Тверской области отремонтируют 13 ДК
Зам главного судебного пристава Тверской области даст консультации по телефону
В Твери на Трёхсвятской зацвели декоративные яблони
В Тверской области директора школы привлекли к ответственности
Автобусы поменяют маршруты из-за перекрытия улицы Брагина в Твери
Житель Твери ответит в суде за сбитого насмерть пешехода
Для самозанятых в Тверской области введут льготные ставки по налогам
За кражу двое жителей Тверской области привлечены к обязательным работам
В Тверской области мужчина убил знакомого кулаком по голове
Жители Тверской области высадили более шести миллионов деревьев в рамках акции "Сад памяти"
В Твери стартует антинаркотический месячник
Стало известно, насколько социально ориентирован бюджет Тверской области
Жительница Твери не заперла квартиру и лишилась имущества
В Тверской области браконьер подстрелил лося
Большая кампания по ремонту дорог в Твери началась с улицы Хрустальной
В Тверской области рассчитывают создать модельные библиотеки
Пролетарка в Твери встала в пробке из-за оборванной троллейбусной линии