В Твери на Трёхсвятской зацвели декоративные яблони

25 Май 2020 2020-05-25T17:46:52+03:00

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На главной пешеходной улице Твери зацвети декоративные яблони. Удивительной красоты зрелище прохожие могут увидеть на Трехсвятской. Именно там в 2015 году была высажена целая аллея деревьев.

Цветение небольших яблонь местные жители уже сравнили с цветением японских сакур - ярко-розовые цветы с сочными глянцевыми листьями - и делятся фотографиями в соцсетях.

Яблони цветут около двух недель, а к осени деревья украшает множество мелких яблок. Правда, зачастую они несъедобны для человека, а вот птицы лакомятся ими с удовольствием.

Цветение декоративной яблони на Трехсвятской Фото: vk.com/"Я живу в Твери"/Эмма Штуко

ИСТОЧНИК KP.RU