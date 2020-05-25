2020-05-25T17:23:45+03:00
Общество

В Тверской области директора школы привлекли к ответственности

Она заплатит штраф
Ольга ТРОФИМОВА
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Директор школы заплатит штрафДиректор школы заплатит штрафФото: Валерий РОМАНОВ
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Прокуратура Андреапольского района провела проверку и выявила в деятельности директора Андреапольской средней общеобразовательной школы № 2 признаки административного правонарушения.

Установлено, что в ходе исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту спортивного зала школы ее директором, в нарушение требований закона, повторно заключено дополнительное соглашение с подрядчиком о продлении срока выполнения работ по контракту.

Виновная привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Контракт расторгнут по инициативе заказчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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