В Тверской области директора школы привлекли к ответственности

25 Май 2020 2020-05-25T17:23:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Андреапольского района провела проверку и выявила в деятельности директора Андреапольской средней общеобразовательной школы № 2 признаки административного правонарушения.

Установлено, что в ходе исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту спортивного зала школы ее директором, в нарушение требований закона, повторно заключено дополнительное соглашение с подрядчиком о продлении срока выполнения работ по контракту.

Виновная привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Контракт расторгнут по инициативе заказчика.

ИСТОЧНИК KP.RU