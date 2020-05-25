В Тверской области директора школы привлекли к ответственности
Прокуратура Андреапольского района провела проверку и выявила в деятельности директора Андреапольской средней общеобразовательной школы № 2 признаки административного правонарушения.
Установлено, что в ходе исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту спортивного зала школы ее директором, в нарушение требований закона, повторно заключено дополнительное соглашение с подрядчиком о продлении срока выполнения работ по контракту.
Виновная привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.
Контракт расторгнут по инициативе заказчика.
ИСТОЧНИК KP.RU