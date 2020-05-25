2020-05-25T17:18:12+03:00
Общество

Автобусы поменяют маршруты из-за перекрытия улицы Брагина в Твери

Проезд будет ограничен с 27 по 29 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери временно изменят маршруты нескольких автобусовВ Твери временно изменят маршруты нескольких автобусовФото: Виктория ТУШКОВА
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С 27 по 29 мая на улице Брагина от переулка Трудолюбия до улицы Ефимова в Твери будет ограничего движение и парковска транспорта. В связи с этим движение автобусов №№ 6, 9, 14, 24, 42, 45, будет организовано в объезд перекрытого участка дороги в соответствии с установленными дорожными знаками.

Напомним, временные ограничения связаны с проведением плановых работ по подведению газопровода к строящемуся многоквартирному дому. Движение ограничат в 3:00 ночи 27 мая до 23:00 вечера 29 мая.

Автовладельцам и рууководителям транспортных организаций, рекомендовано временно изменить схемы движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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