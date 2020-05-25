Житель Твери ответит в суде за сбитого насмерть пешехода

25 Май 2020 2020-05-25T16:14:18+03:00

ДТП было совершено в феврале 2020 года

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В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Твери. В феврале этого года, на проспекте Чайковского, управляя автомобилем марки "Форд Фокус" в состоянии алкогольного опьянения, мужчина частично выехал на полосу встречного движения и сбил 26-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ с обвинительным заключением прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU