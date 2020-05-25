Для самозанятых в Тверской области введут льготные ставки по налогам

25 Май 2020 2020-05-25T16:06:15+03:00

Запланировано, что эта мера начнет действовать с 1 июля

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25 мая губернатор Игорь Руденя на совещании с членами областного правительства обсудил расширение поддержки предприятий Верхневолжья в связи с пандемией. Игорьь Руденя отметил, что действуют федеральные и региональные меры поддержки, но свой вклад должны внести и муниципальные органы власти:

- Важно посмотреть, что сделано на местном уровне, в том числе в части освобождения или снижения арендной ставки, - уточнил губернатор.

В регион скоро введут новую областную меру поддержки - для самозанятых граждан. С 1 июля в Верхневолжье планируют ввести для них специальный налоговый режим. Вместо НДФЛ 13% (для физлиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) самозанятые смогут платить налог по льготной ставке: соотвественно 4% и 6%.

Законопроект в ближайшее время рассмотрят в областном парламенте.

Как сообщает правительство, реализация этого проекта позволит гражданам легально зарабатывать без риска получить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU