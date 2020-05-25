За кражу двое жителей Тверской области привлечены к обязательным работам
Перед судом предстали 22-летний и 19-летний жители Бельского района Тверской области. Молодые люди, находясь около жилого дома, расположенного в деревне Будино, проникли в дворовую постройку и похитили оттуда металлический бак, двухкомфорчатую газовую плиту, металлические тракторные пальцы, чугунную дверцу от отопительной печи, а также электромоторы.
Ущерб потерпевшей составил свыше 20 тыс. рублей. Похищенное имущество злоумышленники реализовали, а вырученные деньги, в сумме 1300 рублей, потратили.
Один из осужденных частично возместил ущерб, но ходатайство защиты о прекращении уголовного дела суд не удовлетворил.
Молодые люди признаны виновными в краже, им назначено наказание в виде 160 часов и 240 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU