За кражу двое жителей Тверской области привлечены к обязательным работам

25 Май 2020 2020-05-25T16:01:51+03:00

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Перед судом предстали 22-летний и 19-летний жители Бельского района Тверской области. Молодые люди, находясь около жилого дома, расположенного в деревне Будино, проникли в дворовую постройку и похитили оттуда металлический бак, двухкомфорчатую газовую плиту, металлические тракторные пальцы, чугунную дверцу от отопительной печи, а также электромоторы.

Ущерб потерпевшей составил свыше 20 тыс. рублей. Похищенное имущество злоумышленники реализовали, а вырученные деньги, в сумме 1300 рублей, потратили.

Один из осужденных частично возместил ущерб, но ходатайство защиты о прекращении уголовного дела суд не удовлетворил.

Молодые люди признаны виновными в краже, им назначено наказание в виде 160 часов и 240 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU