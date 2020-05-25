2020-05-25T15:47:59+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина убил знакомого кулаком по голове

Фигурант находится под стражей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшегоСледователи выясняют все обстоятельства произошедшегоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Преступление было совершено 18 мая, в одной из квартир города Твери. Двое знакомых поругались, и один из мужчин нанес другому несколько ударов кулаком по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, подозреваемому предъявлено обвинение.

Решением суда, по ходатайству следователя, мужчина заключен под стражу.

- В ходе предварительного следствия будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери приступили к реконструкции очистных сооружений
Спустя 18 лет после преступления в Тверской области был задержан убийца несовершеннолетней
Тверской Росреестр рассказал о семнадцати мошеннических сайтах-двойниках
В Тверской области тесты на коронавирус сдали более 55000 человек
В Тверской области отремонтируют 13 ДК
Зам главного судебного пристава Тверской области даст консультации по телефону
В Твери на Трёхсвятской зацвели декоративные яблони
В Тверской области директора школы привлекли к ответственности
Автобусы поменяют маршруты из-за перекрытия улицы Брагина в Твери
Житель Твери ответит в суде за сбитого насмерть пешехода
Для самозанятых в Тверской области введут льготные ставки по налогам
За кражу двое жителей Тверской области привлечены к обязательным работам
В Тверской области мужчина убил знакомого кулаком по голове
Жители Тверской области высадили более шести миллионов деревьев в рамках акции "Сад памяти"
В Твери стартует антинаркотический месячник
Стало известно, насколько социально ориентирован бюджет Тверской области
Жительница Твери не заперла квартиру и лишилась имущества
В Тверской области браконьер подстрелил лося
Большая кампания по ремонту дорог в Твери началась с улицы Хрустальной
В Тверской области рассчитывают создать модельные библиотеки
Пролетарка в Твери встала в пробке из-за оборванной троллейбусной линии