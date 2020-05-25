В Тверской области мужчина убил знакомого кулаком по голове

25 Май 2020 2020-05-25T15:47:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Преступление было совершено 18 мая, в одной из квартир города Твери. Двое знакомых поругались, и один из мужчин нанес другому несколько ударов кулаком по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, подозреваемому предъявлено обвинение.

Решением суда, по ходатайству следователя, мужчина заключен под стражу.

- В ходе предварительного следствия будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU