2020-05-25T15:40:34+03:00
Общество

Жители Тверской области высадили более шести миллионов деревьев в рамках акции "Сад памяти"

К мероприятию присоединились все районы Верхневолжья
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области в рамках акции "Сад памяти" высажено 6,3 млн деревьевВ Тверской области в рамках акции "Сад памяти" высажено 6,3 млн деревьевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Тверская области присоединилась к Всероссийской акции "Сад памяти". Во всех муниципалитетах Верхневолжья высажено более 6,3 млн деревьев.

В акции приняли участие сотрудники регионального Министерства лесного хозяйства, подведомственные учреждения, волонтёры, представители муниципальных образований, местные жители.

Участники сажали деревья на собственных участках – в селах, городах и пригородах, приусадебных территориях и добавляли точки на карту акции на официальном сайте садпамяти2020.рф.

"Сад памяти" – 27 млн деревьев по всей стране - высаживают в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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