Жители Тверской области высадили более шести миллионов деревьев в рамках акции "Сад памяти"
В 2020 году в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Тверская области присоединилась к Всероссийской акции "Сад памяти". Во всех муниципалитетах Верхневолжья высажено более 6,3 млн деревьев.
В акции приняли участие сотрудники регионального Министерства лесного хозяйства, подведомственные учреждения, волонтёры, представители муниципальных образований, местные жители.
Участники сажали деревья на собственных участках – в селах, городах и пригородах, приусадебных территориях и добавляли точки на карту акции на официальном сайте садпамяти2020.рф.
"Сад памяти" – 27 млн деревьев по всей стране - высаживают в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов.
ИСТОЧНИК KP.RU