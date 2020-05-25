Жители Тверской области высадили более шести миллионов деревьев в рамках акции "Сад памяти"

25 Май 2020 2020-05-25T15:40:34+03:00

В Тверской области в рамках акции "Сад памяти" высажено 6,3 млн деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

К мероприятию присоединились все районы Верхневолжья

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В 2020 году в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Тверская области присоединилась к Всероссийской акции "Сад памяти". Во всех муниципалитетах Верхневолжья высажено более 6,3 млн деревьев.

В акции приняли участие сотрудники регионального Министерства лесного хозяйства, подведомственные учреждения, волонтёры, представители муниципальных образований, местные жители.

Участники сажали деревья на собственных участках – в селах, городах и пригородах, приусадебных территориях и добавляли точки на карту акции на официальном сайте садпамяти2020.рф.

"Сад памяти" – 27 млн деревьев по всей стране - высаживают в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов.

ИСТОЧНИК KP.RU