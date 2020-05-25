2020-05-25T15:30:39+03:00
Экономика

Стало известно, насколько социально ориентирован бюджет Тверской области

В рейтинге социальной ориентированности бюджетов Тверская область на 70-м месте
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области в 2019 году социальные расходы бюджета в расчёте на одного человека составили 40,31 тыс. руб.В Тверской области в 2019 году социальные расходы бюджета в расчёте на одного человека составили 40,31 тыс. руб.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Тверскую область поместили на 70-е место рейтинга социальной ориентированности бюджетов субъектов РФ. Рейтинг был составлен по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата.

Авторы, агентство «РИА Рейтинг», проанализировали расходы региональных консолидированных бюджетов 2019 года по статьям: образование, культура и кинематография, здравоохранение, соцполитика, физкультура и спорт.

Самые большие средства на социальную сферу (более 90 тысяч рублей на человека) в 2019 году выделили: Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург. В конце списка — Камчатский край и Чукотский автономный округ. Здесь на «социалку» было выделено менее 30 тысяч рублей на человека.

В Тверской области в 2019 году социальные расходы бюджета в расчёте на одного человека составили 40,31 тыс. руб., что и поместило нас на 70-ю строчку списка. В сравнении с 2018 годом цифра выросла на 9,9%.

А вот доля расходов на социальную сферу в общих расходах составила 62,6%. В то время как у двух лидеров рейтинга, Сахалинской области и Москвы, доля расходов на социалку ниже: 51,8% и 43,2% соответственно.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область – 7 место, 72,03 тыс. руб. на человека (61,2% бюджета)

Вологодская область – 22 место, 51,46 тыс. руб. на человека (64,1% бюджета)

Ярославская область – 25 место, 50,31 тыс. руб. на человека (67,6% бюджета)

Новгородская область – 52 место, 43,97 тыс. руб. на человека (59,4% бюджета)

Псковская область – 68 место, 40,73 тыс. руб. на человека (59,6% бюджета)

Тверская область – 70 место, 40,31 тыс. руб. на человека (62,6% бюджета)

Смоленская область – 76 место, 39,01 тыс. руб. на человека (63% бюджета)

ИСТОЧНИК KP.RU

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