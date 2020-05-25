В Твери стартует антинаркотический месячник
26 мая в Твери стартует Всероссийский антинаркотический месячник. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, все мероприятия пройдут онлайн.
Их проведут структурные подразделения Администрации города Твери, образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежной политики, УМВД России по городу Твери, Тверской областной наркологический диспансер.
Учреждения культуры проведут тематические программы о здоровом образе жизни, онлайн-викторины, онлайн-конкурс плакатов, челленджи, книжные обзоры и другое.
На городском экране на улице Трехсвятской и в социальных сетях жители смогут увидеть видеоролики антинаркотической направленности.
ИСТОЧНИК KP.RU