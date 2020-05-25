2020-05-25T15:31:12+03:00
Общество

В Твери стартует антинаркотический месячник

Мероприятия пройдут в онлайн-формате
Ольга ТРОФИМОВА
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Все мероприятия пройдут в онлайн-формате Фото: администрация ТвериВсе мероприятия пройдут в онлайн-формате Фото: администрация Твери
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26 мая в Твери стартует Всероссийский антинаркотический месячник. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, все мероприятия пройдут онлайн.

Их проведут структурные подразделения Администрации города Твери, образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежной политики, УМВД России по городу Твери, Тверской областной наркологический диспансер.

Учреждения культуры проведут тематические программы о здоровом образе жизни, онлайн-викторины, онлайн-конкурс плакатов, челленджи, книжные обзоры и другое.

На городском экране на улице Трехсвятской и в социальных сетях жители смогут увидеть видеоролики антинаркотической направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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