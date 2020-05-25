Жительница Твери не заперла квартиру и лишилась имущества
Злоумышленники задержаны
В Твери полиция задержала квартирных воровФото: Василий ХОДАРЕВ
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В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 38-летняя местная жительница и заявила, что у нее похитили имущество. Ущерб составил порядка 17 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в отсутствие потерпевшей, неизвестные через незапертую дверь проникли в квартиру и похитили телевизор.
Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые жители Твери 38 и 40 лет. Злоумышленники свою вину признали.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU