Жительница Твери не заперла квартиру и лишилась имущества

25 Май 2020 2020-05-25T15:05:56+03:00

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 38-летняя местная жительница и заявила, что у нее похитили имущество. Ущерб составил порядка 17 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в отсутствие потерпевшей, неизвестные через незапертую дверь проникли в квартиру и похитили телевизор.

Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые жители Твери 38 и 40 лет. Злоумышленники свою вину признали.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU