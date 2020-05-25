В Тверской области браконьер подстрелил лося

25 Май 2020 2020-05-25T14:23:05+03:00

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В полицию обратился государственный инспектор в области охраны окружающей среды и сообщил, что при обследовании лесных угодий в районе деревни Жуково им обнаружены части туши убитого лося.

На месте было установлено, что животноезастрелили около недели назад. Эксперты-криминалисты изъяли останки лося, следы обуви и протектора автомобиля, а также микрочастицы.

В ходе розыска был задержан неработающий 46-летний житель Осташкова. Злоумышленник сознался в содеянном. По предварительной оценке ущерб от незаконной деятельности составил более 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота". Фигуранту грозит крупный штраф или арест на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU