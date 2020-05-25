Пролетарка в Твери встала в пробке из-за оборванной троллейбусной линии

25 Май 2020 2020-05-25T12:08:17+03:00

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В Пролетарском районе Твери, в районе Комсомольской площади образовался автомобильный затор.

Как сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь", в ночь на понедельник между остановкой Пролетарка и Комсомольская площадь упали провода троллейбуса. Также отвалилась труба и куски арматуры у железнодорожного моста.

Поврежденный участок помогают объехать сотрудники ДПС. Для ремонта частично перекрыты полосы. Движение затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU