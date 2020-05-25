Пролетарка в Твери встала в пробке из-за оборванной троллейбусной линии
Водителям рекомендуют искать пути объезда
В районе Комсомольской площади затруднено движение транспортаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пролетарском районе Твери, в районе Комсомольской площади образовался автомобильный затор.
Как сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь", в ночь на понедельник между остановкой Пролетарка и Комсомольская площадь упали провода троллейбуса. Также отвалилась труба и куски арматуры у железнодорожного моста.
Поврежденный участок помогают объехать сотрудники ДПС. Для ремонта частично перекрыты полосы. Движение затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU