25 Май 2020 2020-05-25T12:07:28+03:00

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, мероприятия в основном пройдут в онлайн-формате. Фото: ПТО

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26 мая Тверская область присоединится к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Завершится он 26 июня. Участниками его станут многие ведомства и организации области и города.

На протяжении всех 30 дней в регионе запланированы различные мероприятия – спортивные тематические программы по популяризации здоровья, онлайн-викторины, онлайн-конкурс плакатов, челленджи, книжные обзоры. В том числе показ видео-роликов антинаркотической направленности, которые подготовило Главное управление региональной безопасности Тверской области.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, мероприятия в основном пройдут в онлайн-формате.

Увидеть тематические ролики можно будет увидеть в соцсетях, а также на городском экране на улице Трехсвятской.

ИСТОЧНИК KP.RU