2020-05-25T11:17:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области растет количество заболевших коронавирусом

Подтверждено 53 новых случая
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжают действовать ограничения из-за коронавирусаВ Тверской области продолжают действовать ограничения из-за коронавирусаФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области выявлено 53 новых заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных к утру 25 мая составило 1363 человека. После заболевания выздоровели 868 человек (0 за минувшие сутки).

478 пациентов (+53 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 17 человек (0 за минувшие сутки). Все они имели хронические заболевания.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 483 случая, далее идут Кимры - 352 и Конаковский район - 155.

По стране зафиксировано 8846 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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