В Тверской области растет количество заболевших коронавирусом
В Тверской области выявлено 53 новых заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных к утру 25 мая составило 1363 человека. После заболевания выздоровели 868 человек (0 за минувшие сутки).
478 пациентов (+53 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 17 человек (0 за минувшие сутки). Все они имели хронические заболевания.
На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 483 случая, далее идут Кимры - 352 и Конаковский район - 155.
По стране зафиксировано 8846 новых случая коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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