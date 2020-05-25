В лобовом столкновении двух легковушек в Тверской области пострадала женщина

25 Май 2020 2020-05-25T09:44:59+03:00

В ДТП пострадала женщина Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась днем, 24 мая, в районе дома №16 по улице Кропоткина в Кимрах Тверской области.

По данным региональной Госавтоинспекции, 66-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", нарушил расположение транспортного средства на проезжей части дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада Гранта" под управлением 46-летней женщины-водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Гранта" с полученными травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "ВАЗ-2106" от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU