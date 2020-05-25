В Тверской области "Рено Логан" лёг на бок в кювете
Авария произошла поздно вечером, 24 мая, на 50-м км автодороги Рамешки-Максатиха Максатихинского района.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 63-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", при движении со стороны Максатихи, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
- На момент ДТП водитель ремнем безопасности не пристегнут, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, - уточнили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU