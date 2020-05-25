В Тверской области "Рено Логан" лёг на бок в кювете

25 Май 2020 2020-05-25T09:36:10+03:00

Иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла поздно вечером, 24 мая, на 50-м км автодороги Рамешки-Максатиха Максатихинского района.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 63-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", при движении со стороны Максатихи, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

- На момент ДТП водитель ремнем безопасности не пристегнут, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU