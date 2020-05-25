2020-05-25T09:36:10+03:00
Происшествия

В Тверской области "Рено Логан" лёг на бок в кювете

Пострадал водитель
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской областиИномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла поздно вечером, 24 мая, на 50-м км автодороги Рамешки-Максатиха Максатихинского района.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 63-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", при движении со стороны Максатихи, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

- На момент ДТП водитель ремнем безопасности не пристегнут, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверская область присоединится к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности
В Тверской области растет количество заболевших коронавирусом
В лобовом столкновении двух легковушек в Тверской области пострадала женщина
В Тверской области "Рено Логан" лёг на бок в кювете
Случайная знакомая украла банковскую карту у жительницы Тверской области
В Твери мужчина на велосипеде попал под кроссовер
В Твери мусульмане встретили праздник Ураза-байрам дома
Кабанчики-арбузики попали в объектив скрытой камеры в лесу Тверской области
В Тверской области селянам теперь проще получить компенсации на оплату ЖКХ
Большегруз с мясом опрокинуло на дорожной развязке в Твери
Тверской госуниверситет создал славянскую фотоазбуку
В Твери сегодня "Комсомолку" читают и в инфекционных госпиталях
В Тверской области на лечении от коронавируса находятся 425 пациентов
Иван Егоров показал приспособление для больных коронавирусом в Тверской области
В Тверской области нетрезвый водитель врезался в дерево
Жителя Твери приговорили за пьяный угон машины
В Тверской области уже больше месяца ищут пропавшую девушку
В Тверской области из перевернувшейся машины выбросило водителя
"Выжить после ИВЛ": В Тверской ОКБ сняли фильм о лечении больных коронавирусом
Тверским семьям предлагают рассказать, как они сохраняют оптимизм во время пандемии