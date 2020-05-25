Случайная знакомая украла банковскую карту у жительницы Тверской области

25 Май 2020 2020-05-25T08:53:09+03:00

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В полицию обратилась 42-летняя жительница Удомли. Заявительница рассказала полицейским, что накануне выпивала у себя дома вместе с малознакомой женщиной, а когда гостья ушла, выяснилось, что карта пропала. Позже с нее были списаны деньги.

Подозреваемую задуржали по месту жительства. Она созналась в содеянном и сообщила, что запомнила пин-код в магазине, а потом взяла карту, сняла деньги и потратила их на личные нужды.

Карту вернули владельце. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU