Случайная знакомая украла банковскую карту у жительницы Тверской области
Ведется следствие
Подозреваемую в краже задержали в Тверской области Фото: архив "КП"
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В полицию обратилась 42-летняя жительница Удомли. Заявительница рассказала полицейским, что накануне выпивала у себя дома вместе с малознакомой женщиной, а когда гостья ушла, выяснилось, что карта пропала. Позже с нее были списаны деньги.
Подозреваемую задуржали по месту жительства. Она созналась в содеянном и сообщила, что запомнила пин-код в магазине, а потом взяла карту, сняла деньги и потратила их на личные нужды.
Карту вернули владельце. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU