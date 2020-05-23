В Тверской области выделены средства на проекты новых детских поликлиник и ЦРБ

23 Май 2020 2020-05-23T14:28:17+03:00

Вопрос о выделении средств на проекты рассмотрен на заседании президиума регионального правительства. Фото: ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Речь идёт о запланированных новых зданиях для медучреждений в Твери, Торжке, Кимрах и Бежецке

Изменить размер текста: A A

Более 92 млн рублей направят на создание проектов для строительства трех новых детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, центральной районной больницы в Бежецке и пристройки к онкодиспансеру в областной столице.

Об этом объявлено на заседании президиума правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

До этого глава региона подчеркивал, что пандемия не отразится на планах по строительству объектов соцсферы в Верхневолжье. Областное правительство также сообщает, что еще около 50 млн рублей запланировано выделить на разработку проектов крытого футбольного манежа в Твери и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежецке.

Больше 15 млн рублей направят на проектирование образовательного комплекса, объединяющего школу с детсадом, в Торжке (на 560 ученических и 80 дошкольных мест), а также школы в микрорайоне «Южный» Твери (на 1224 места).

ИСТОЧНИК KP.RU