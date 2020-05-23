2020-05-23T14:28:17+03:00
Общество

В Тверской области выделены средства на проекты новых детских поликлиник и ЦРБ

Речь идёт о запланированных новых зданиях для медучреждений в Твери, Торжке, Кимрах и Бежецке
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Вопрос о выделении средств на проекты рассмотрен на заседании президиума регионального правительства. Фото: ПТОВопрос о выделении средств на проекты рассмотрен на заседании президиума регионального правительства. Фото: ПТОФото: Александр ЖМУЛИН
Изменить размер текста:

Более 92 млн рублей направят на создание проектов для строительства трех новых детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, центральной районной больницы в Бежецке и пристройки к онкодиспансеру в областной столице.

Об этом объявлено на заседании президиума правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

До этого глава региона подчеркивал, что пандемия не отразится на планах по строительству объектов соцсферы в Верхневолжье. Областное правительство также сообщает, что еще около 50 млн рублей запланировано выделить на разработку проектов крытого футбольного манежа в Твери и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежецке.

Больше 15 млн рублей направят на проектирование образовательного комплекса, объединяющего школу с детсадом, в Торжке (на 560 ученических и 80 дошкольных мест), а также школы в микрорайоне «Южный» Твери (на 1224 места).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Выжить после ИВЛ": В Тверской ОКБ сняли фильм о лечении больных коронавирусом
Тверским семьям предлагают рассказать, как они сохраняют оптимизм в время пандемии
В Тверской области выделены средства на проекты новых детских поликлиник и ЦРБ
В Тверской области подросли совята старушки-неясыти мадам Муромской
В Твери мужчина зашёл в аптеку и в результате лишился мобильного
В Тверской области за сутки от коронавируса излечились еще 112 человек
Музей Победы снял видео про фронтовика из Тверской области
Православные Твери вспоминают святителя Николая Чудотворца
В Тверскую область приехали потенциальные инвесторы
В Твери разыскивают 9-летнего мальчика, которого еще в марте отец увез из школы
В Тверской области изменили схему движения транспорта из-за ремонтов на автодорогах
В Тверской области в МФЦ появилось пять новых услуг
На Московском шоссе в Твери начали устанавливать новые остановочные павильоны
На семи дорогах в Тверской области ограничат движение в июне
В Тверской области "Сапсан" насмерть сбил 83-летнего пенсионера
Власти Твери хотят снести торговый павильон на остановке у областной больницы
В Тверской области для самозанятых вводят "Налог на профессиональный доход"
Госавтоинспекция продолжает проверки междугородних автобусов в Тверской области
Главы поселений Бельского района оштрафованы за нарушение пожарной безопасности
Главные вопросы о выплатах семьям разъяснили жителям Тверской области
В ДТП на Маршала Конева в Твери пострадали два человека
Администрацию Старицы Тверской области обязали оборудовать места для сбора мусора