В Тверской области выделены средства на проекты новых детских поликлиник и ЦРБ
Более 92 млн рублей направят на создание проектов для строительства трех новых детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, центральной районной больницы в Бежецке и пристройки к онкодиспансеру в областной столице.
Об этом объявлено на заседании президиума правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.
До этого глава региона подчеркивал, что пандемия не отразится на планах по строительству объектов соцсферы в Верхневолжье. Областное правительство также сообщает, что еще около 50 млн рублей запланировано выделить на разработку проектов крытого футбольного манежа в Твери и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежецке.
Больше 15 млн рублей направят на проектирование образовательного комплекса, объединяющего школу с детсадом, в Торжке (на 560 ученических и 80 дошкольных мест), а также школы в микрорайоне «Южный» Твери (на 1224 места).
ИСТОЧНИК KP.RU
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