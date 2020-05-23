2020-05-23T12:11:22+03:00
Происшествия

В Твери мужчина зашёл в аптеку и в результате лишился мобильного

Однако полицейские уже задержали предполагаемого воришку
Александр ЖМУЛИН
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Пострадавший сразу обратился в дежурную часть полиции.Пострадавший сразу обратился в дежурную часть полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В одной из аптек Твери у 46-летнего мужчины украли сотовый телефон. Гражданин лишь на секунду оставил мобильный без присмотра, а того и след простыл.

Прибывшие на место полицейские опросили персонал аптеки, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в зале и в результате составили ориентировку на подозреваемого в краже.

Им оказался 30-летний безработный житель Твери. Он уже задержан и во всем сознался.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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