В Твери мужчина зашёл в аптеку и в результате лишился мобильного
В одной из аптек Твери у 46-летнего мужчины украли сотовый телефон. Гражданин лишь на секунду оставил мобильный без присмотра, а того и след простыл.
Прибывшие на место полицейские опросили персонал аптеки, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в зале и в результате составили ориентировку на подозреваемого в краже.
Им оказался 30-летний безработный житель Твери. Он уже задержан и во всем сознался.
Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU