В Тверской области за сутки от коронавируса излечились еще 112 человек

23 Май 2020 2020-05-23T12:01:14+03:00

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В Тверской области выявлен 31 новый случай коронавируса. Общее количество зараженных к утру 23 мая увеличилось до 1273 человек. За минувшие сутки после COVID-19 выздоровели аж 112 человек. Всего с заболеванием справились - 868.

Такую информацию дает областной оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

390 пациентов остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 15 человек (+1 за минувшие сутки).

По числу зараженных за время пандемии в нашем регионе лидируют Тверь (444), Кимры (335) и Конаковский район (150). Больше сотни зараженных в Лихославльском районе (105).

ИСТОЧНИК KP.RU