2020-05-23T12:01:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области за сутки от коронавируса излечились еще 112 человек

Под наблюдением врачей остаются 390 заболевших
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
В регионе зафиксирован 31 новый случай заражения.В регионе зафиксирован 31 новый случай заражения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области выявлен 31 новый случай коронавируса. Общее количество зараженных к утру 23 мая увеличилось до 1273 человек. За минувшие сутки после COVID-19 выздоровели аж 112 человек. Всего с заболеванием справились - 868.

Такую информацию дает областной оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

390 пациентов остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 15 человек (+1 за минувшие сутки).

По числу зараженных за время пандемии в нашем регионе лидируют Тверь (444), Кимры (335) и Конаковский район (150). Больше сотни зараженных в Лихославльском районе (105).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области подросли совята старушки-неясыти мадам Муромской
В Твери мужчина зашёл в аптеку и в результате лишился мобильного
В Тверской области за сутки от коронавируса излечились еще 112 человек
Музей Победы снял видео про фронтовика из Тверской области
Православные Твери вспоминают святителя Николая Чудотворца
В Тверскую область приехали потенциальные инвесторы
В Твери разыскивают 9-летнего мальчика, которого еще в марте отец увез из школы
В Тверской области изменили схему движения транспорта из-за ремонтов на автодорогах
В Тверской области в МФЦ появилось пять новых услуг
На Московском шоссе в Твери начали устанавливать новые остановочные павильоны
На семи дорогах в Тверской области ограничат движение в июне
В Тверской области "Сапсан" насмерть сбил 83-летнего пенсионера
Власти Твери хотят снести торговый павильон на остановке у областной больницы
В Тверской области для самозанятых вводят "Налог на профессиональный доход"
Госавтоинспекция продолжает проверки междугородних автобусов в Тверской области
Главы поселений Бельского района оштрафованы за нарушение пожарной безопасности
Главные вопросы о выплатах семьям разъяснили жителям Тверской области
В ДТП на Маршала Конева в Твери пострадали два человека
Администрацию Старицы Тверской области обязали оборудовать места для сбора мусора