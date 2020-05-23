Музей Победы снял видео про фронтовика из Тверской области
Музей Победы представил уникальный видеоархив новой экспозиции «Подвиг Народа». На музейном YouTube-канале размещено 24 документальных фильма об участниках Великой Отечествыенной войны. Среди них – история уроженца Ржева Дмитрия Ваулина.
Дмитрий Петрович сам рассказывает о том, что видел и пережил на войне. Он был летчиком, бомбил фашистов.
Дмитрий Ваулин делится воспоминаниями об участии в боевых действиях, о деталях фронтового быта, подготовки к вылетам. Ветеран в том числе вспоминает, как чуть не сгорел в подбитом самолете, как участвовал в воздушной части Парада Победы в 1945-м...
Кроме этой истории, Музей Победы представляет рассказы о подвигах героев войны из различных регионов России, а также из Азербайджана, Белоруссии, Молдовы. Сюжеты дополняют кадры кинохроники и снимки из личных архивов ветеранов.
Сейчас все видеоролики можно посмотреть на YouTube-канале музея Победы.
Моя война Дмитрий Ваулин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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